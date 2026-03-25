«Поморская АРТель» филиал МУК «АГКЦ» приглашает к участию в конкурсе творческих работ «Город с именем ангела». Состязание проводится как для профессиональных художников и мастеров, так и для любителей.

Заявки принимаются до 20 июня 2026 года.

Конкурс проводится по двум номинациям:

– «Профессионал» — для дипломированных художников и мастеров народных промыслов;

– «Общая» — для всех заинтересованных лиц (любителей).

Общая номинация делится на две подкатегории:

– юношеская с 12 до 20 лет

– взрослая с 20 и старше,

— семейная.

Конкурсные работы оцениваются по следующим направлениям:

В направлении «Изобразительное искусство» принимаются картины, выполненные карандашом, маслом, акварелью, гуашью, акрилом или в иных техниках. Допустимые форматы: А4, А3, А2. Работы на бумажном носителе должны быть оформлены в рамы.

В направлении «Прикладное творчество» принимаются изделия, выполненные в любой технике. Можно использовать любые материалы: дерево, береста, шамотная масса, глина, гипс, нитки, ткани, проволока, бумага и даже металл.

Подведение итогов по номинациям, определение победителей, оформление выставки в филиале «Поморская АРТель» пройдут с 21 до 28 июня.

Подробные условия участия — в прикрепленном файле «Положение о конкурсе».

По всем вопросам участия в конкурсе обращаться в филиал «Поморская АРТель» в группе ВК или по телефону (8182) 65-20-01.

Отметим, что конкурс «Город с именем ангела» приурочен ко Дню города в Год культуры Русского Севера. Цель состязания — с помощью изобразительного искусства и прикладного творчества отобразить богатство культурного наследия Севера, показать ценность идеалов, отраженных в традициях.