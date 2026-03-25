«Поморская АРТель» филиал МУК «АГКЦ» приглашает к участию в конкурсе творческих работ «Город с именем ангела». Состязание проводится как для профессиональных художников и мастеров, так и для любителей.
Заявки принимаются до 20 июня 2026 года.
Конкурс проводится по двум номинациям:
– «Профессионал» — для дипломированных художников и мастеров народных промыслов;
– «Общая» — для всех заинтересованных лиц (любителей).
Общая номинация делится на две подкатегории:
– юношеская с 12 до 20 лет
– взрослая с 20 и старше,
— семейная.
Конкурсные работы оцениваются по следующим направлениям:
В направлении «Изобразительное искусство» принимаются картины, выполненные карандашом, маслом, акварелью, гуашью, акрилом или в иных техниках. Допустимые форматы: А4, А3, А2. Работы на бумажном носителе должны быть оформлены в рамы.
В направлении «Прикладное творчество» принимаются изделия, выполненные в любой технике. Можно использовать любые материалы: дерево, береста, шамотная масса, глина, гипс, нитки, ткани, проволока, бумага и даже металл.
Подведение итогов по номинациям, определение победителей, оформление выставки в филиале «Поморская АРТель» пройдут с 21 до 28 июня.
Подробные условия участия — в прикрепленном файле «Положение о конкурсе».
По всем вопросам участия в конкурсе обращаться в филиал «Поморская АРТель» в группе ВК или по телефону (8182) 65-20-01.
Отметим, что конкурс «Город с именем ангела» приурочен ко Дню города в Год культуры Русского Севера. Цель состязания — с помощью изобразительного искусства и прикладного творчества отобразить богатство культурного наследия Севера, показать ценность идеалов, отраженных в традициях.