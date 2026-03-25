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"Город с именем ангела"

«Поморская АРТель» филиал МУК «АГКЦ» приглашает к участию в конкурсе творческих работ «Город с именем ангела». Состязание проводится как для профессиональных художников и мастеров, так и для любителей. 

 Заявки принимаются до 20 июня 2026 года. 

 Конкурс проводится по двум номинациям: 

 – «Профессионал» — для дипломированных художников и мастеров народных промыслов;
 – «Общая» — для всех заинтересованных лиц (любителей). 

 Общая номинация делится на две подкатегории: 

 – юношеская с 12 до 20 лет
 – взрослая с 20 и старше,
 — семейная. 

 Конкурсные работы оцениваются по следующим направлениям:
 В направлении «Изобразительное искусство» принимаются картины, выполненные карандашом, маслом, акварелью, гуашью, акрилом или в иных техниках. Допустимые форматы: А4, А3, А2. Работы на бумажном носителе должны быть оформлены в рамы. 

 В направлении «Прикладное творчество» принимаются изделия, выполненные в любой технике. Можно использовать любые материалы: дерево, береста, шамотная масса, глина, гипс, нитки, ткани, проволока, бумага и даже металл. 

 Подведение итогов по номинациям, определение победителей, оформление выставки в филиале «Поморская АРТель» пройдут с 21 до 28 июня. 

 Подробные условия участия — в прикрепленном файле «Положение о конкурсе». 

 По всем вопросам участия в конкурсе обращаться в филиал «Поморская АРТель» в группе ВК или по телефону (8182) 65-20-01. 

 Отметим, что конкурс «Город с именем ангела» приурочен ко Дню города в Год культуры Русского Севера. Цель состязания — с помощью изобразительного искусства и прикладного творчества отобразить богатство культурного наследия Севера, показать ценность идеалов, отраженных в традициях.

05 июнь 09:43 | : Культура / Верую

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