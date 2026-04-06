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Слово пастыря

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 6 июня, в канун недели 1-й по Пятидесятнице, Всех святых, совершил всенощное бдение в храме Всех святых в областной столице. 

 Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнил малый состав архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной. 

 Глава митрополии поздравил настоятеля храма протоиерея Петра Мушкета с престольным праздником и наградил епархиальной медалью Архистратига Божия Михаила. 

 Ниже приводим полный текст слова архипастыря. 

 - Ваше Высокопреподобие, возлюбленный о Господе отец протоиерей Петр, дорогие братья и сестры! 

 Сердечно приветствую всех вас и поздравляю с престольным праздником сего святого храма в честь всех святых, Богу благоугодивших. 

 Сегодня мы с вами говорим о том, что в Православной Церкви пребывает Дух Святой, и все люди, стяжавшие благодать Духа Святого, именуются святыми. Они у Престола Божия молятся о своем земном Отечестве и о всех, кто молитвенно обращается к ним. Прославляя память всех святых, мы с вами видим множество примеров путей ко Христу Спасителю и в Царство Небесное. Среди угодников Божиих множество людей из всех сословий, чинов, санов и званий, которые угодили Господу Богу и, по слову преподобного Серафима Саровского, стяжали Святого Духа в своем сердце. 

 По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, неслучайно круг церковных служб организован так, что после Троицы мы говорим о всех святых. «День Святой Троицы — это день сошествия Святого Духа на апостолов, когда благодать Божия была низведена на тех, кому должно было устроять Церковь и через Церковь продолжать дело служения Господа и Спасителя нашего, — напоминает Предстоятель Русской Православной Церкви. — Именно Святой Дух превращает людей, объединенных одной верой, в Церковь. И именно Святой Дух дает силы для того, чтобы каждый член Церкви мог обновлять себя, очищая покаянием и смывая грехи свои силой Божественной благодати». 

 Первое воскресенье после Пятидесятницы мы празднуем в утверждение того, что Дух Святой преобразовал множество человеческих душ от неверия к вере, от греха к святости, от тьмы к свету. Мы преклоняемся пред жизненным подвигом святых угодников Божиих и молимся, дабы они в нынешнее непростое время помогали нашему Богохранимому Отечеству и всем, кто подвизается на ниве служения Богу и людям. Самоотверженным тружеником Христовой Церкви стали и Вы, возлюбленный о Господе отец протоиерей Петр. Более тридцати пяти лет стоите у престола и возносите горячие молитвы Господу Богу. Совершая ответственные послушания, Вы являете пример смирения и верности пастырскому долгу, всецело полагая свою жизнь на служение Человеколюбивому Богу. Позвольте сегодня поблагодарить Вас за служение Святой Христовой Церкви. Милосердный Господь мира да благословит Вас, Ваше Высокопреподобие, миром, здравием и благоденствием. 

 В знак признательности за многолетние труды позвольте наградить Вас епархиальной медалью Архистратига Божия Михаила третьей степени. Молитвами всех святых, Богу благоугодивших, да поможет Вам Всемилостивый Господь и далее достойно совершать высокое пастырское служение и пребывать в здравии и крепости сил на многая и благая лета! Аксиос!

07 июнь 10:30 | : Будни / Верую

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