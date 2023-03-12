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"ЭкоИнтегратор" включился в подготовку городских субботников в Архангельске

Региональный оператор «ЭкоИнтегратор» поможет с вывозом отходов после городского субботника

 Первые общегородские уборки в Архангельске состоятся уже 21 и 28 апреля.

 В дни проведения субботников регоператор по обращению с ТКО в Архангельской области «ЭкоИнтегратор» предоставит машины для централизованного сбора отходов в определенных местах уборки. В то же время в компании отмечают, что в период субботников количество заявок на вывоз отходов существенно возрастает, диспетчерские службы работают в усиленном режиме. Поэтому регоператор просит жителей не выбрасывать листву, ветки, шины и стройотходы в обычные контейнеры для ТКО. Они не относятся к данному виду отходов, но могут существенно увеличить нагрузку и повлиять на график вывоза мусора.

 «Жителям после уборки придомовой территории рекомендуется листву сложить в отдельные мешки, а ветки – перевязать. Так они не разлетятся. Отходы данного вида следует размещать в специальном бункере или отсеке для крупногабарита. Если их нет – возле контейнерной площадки. Не стоит выбрасывать сезонные отходы в баки для ТКО – емкости преждевременно заполнятся. К тому же листва и ветки легко воспламеняются, это может быть небезопасно», – отмечает генеральный директор регоператора Валерий Шушков.

 Отметим, отходы от ухода за древесно-кустарниковой растительностью в парках и скверах, а также придомовых территориях МКД вывозятся на основании отдельного договора, так как они не образуются в жилых помещениях и в норматив накопления ТКО для жителей не включены. Об организации вывоза необходимо позаботиться администрациям муниципальных образований, как организации, отвечающей за уборку общественных мест, и УК или ТСЖ, как организациям, отвечающим за управление домом и прилегающей территорией

14 апрель 12:02 | : Экономика

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