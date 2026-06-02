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Медсестра Поморья добрым словом поминали супругу Николая II

Епархиальное сестричество милосердия отметило день рождения царственной мученицы Александры Феодоровны Романовой — своей небесной покровительницы.

Архангельское, северодвинское и новодвинское отделения сестричества собрались за Литургией в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Новодвинске. Возглавил богослужение руководитель епархиального отдела медико-социального служения и благотворительности протоиерей Алексий Денисов.

«Несколько сестер были приняты в действительные члены, а добровольцы — в кандидаты, после совместной молитвы сестры пообщались за трапезой», — рассказали в профильном епархиальном отделе.

Напомним, епархиальное сестричество в честь святой императрицы Александры Федоровны было создано в ноябре 2002 года. Вскоре в Архангельском медицинском колледже началось обучение на отделении «Сестринское дело». В 2003 году в Северном государственном медицинском университете состоялся выпуск первых патронажных сестер милосердия.

 

09 июнь 09:14 | : Будни / Верую

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