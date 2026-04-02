Архангельским многодетным семьям ущемляли права

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка соблюдения прав многодетных семей на получение льгот при внесении платы за получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

В ходе проверки выявлена незаконная практика ГАУ АО «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по истребованию удостоверений многодетной семьи у лиц, имеющих трех и более детей, для предоставления льготы при внесении платы за получение сведений из ЕГРН.

Поводом для проведения проверки послужило обращение многодетного отца, который для получения указанной льготы предоставил в ГАУ АО «МФЦ» паспорт, содержащий сведения о наличии у него трех детей.

Заявителю в нарушение требований законодательства в устном порядке разъяснено, что право на льготу у него отсутствует в связи с непредоставлением удостоверения многодетной семьи, которого у заявителя не имелось, поскольку получение данного документа носит заявительный характер. При этом действующим законодательством исчерпывающий перечень документов для получения льгот лицам, имеющим трех и более детей не предусмотрено, в связи с чем позиция многофункционального центра незаконна.

В связи с изложенным заместителем прокурора города Архангельска директору ГАУ АО «МФЦ» объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

С данным предостережением ГАУ АО «МФЦ» не согласилось и обжаловало его в суд, настаивая на его незаконности.

Решением Октябрьского районного суда г. Архангельска учреждению отказано в удовлетворении административного искового заявления, предостережение заместителя прокурора города признано законным.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Вопросы соблюдения прав многодетных семей остаются на контроле прокуратуры города.