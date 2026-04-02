Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельским многодетным семьям ущемляли права

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка соблюдения прав многодетных семей на получение льгот при внесении платы за получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

В ходе проверки выявлена незаконная практика ГАУ АО «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по истребованию удостоверений многодетной семьи у лиц, имеющих трех и более детей, для предоставления льготы при внесении платы за получение сведений из ЕГРН.

Поводом для проведения проверки послужило обращение многодетного отца, который для получения указанной льготы предоставил в ГАУ АО «МФЦ» паспорт, содержащий сведения о наличии у него трех детей.

Заявителю в нарушение требований законодательства в устном порядке разъяснено, что право на льготу у него отсутствует в связи с непредоставлением удостоверения многодетной семьи, которого у заявителя не имелось, поскольку получение данного документа носит заявительный характер. При этом действующим законодательством исчерпывающий перечень документов для получения льгот лицам, имеющим трех и более детей не предусмотрено, в связи с чем позиция многофункционального центра незаконна.

В связи с изложенным заместителем прокурора города Архангельска директору ГАУ АО «МФЦ» объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

С данным предостережением ГАУ АО «МФЦ» не согласилось и обжаловало его в суд, настаивая на его незаконности.

Решением Октябрьского районного суда г. Архангельска учреждению отказано в удовлетворении административного искового заявления, предостережение заместителя прокурора города признано законным.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Вопросы соблюдения прав многодетных семей остаются на контроле прокуратуры города.

 

07 апрель 14:11 | : Скандалы

Главные новости


Время красоты. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Салют, Мария!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (90)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20