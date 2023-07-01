Многодетную мать из Архангельска обманули с получением земельного участка

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка по обращению многодетной матери о незаконном исключении из реестра многодетных семей, желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

Установлено, в 2014 году семья исключена из данного реестра. Основанием для этого послужило распоряжение министерства имущественных отношений области от 31.03.2014, в соответствии с которым семье в собственность предоставлен земельный участок в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска.

Однако проверка показала, что письменное согласие на предоставление этого участка заявитель не давала, в собственность землю не оформляла.

Таким образом, многодетной семьей право на получение земельного участка или получение выплаты взамен него не реализовано.

В этой связи прокуратурой в Ломоносовский районный суд г. Архангельска предъявлен иск о восстановлении семьи заявителя в реестре многодетных семей, желающих приобрести земельные участки, которое удовлетворено.