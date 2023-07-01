Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Многодетную мать из Архангельска обманули с получением земельного участка

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка по обращению многодетной матери о незаконном исключении из реестра многодетных семей, желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

Установлено, в 2014 году семья исключена из данного реестра. Основанием для этого послужило распоряжение министерства имущественных отношений области от 31.03.2014, в соответствии с которым семье в собственность предоставлен земельный участок в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска.

Однако проверка показала, что  письменное согласие на предоставление этого участка заявитель не давала, в собственность землю не оформляла.

Таким образом, многодетной семьей право на получение земельного участка или получение  выплаты взамен него не реализовано.

В этой связи прокуратурой в Ломоносовский районный суд                            г. Архангельска предъявлен иск о восстановлении семьи заявителя в реестре многодетных семей, желающих приобрести земельные участки, которое удовлетворено. 

13 сентябрь 14:22 | : Скандалы

Главные новости


Провал архангельской КПРФ. Куда трудоустроиться персеку Гревцову?
Тевтонбургский лес. Детмольд.

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2023 (145)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20