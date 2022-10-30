Прокуратура Пинежского района заставила власть обратить внимание на многодетные семьи

Прокуратурой Пинежского района в ходе проверки исполнения законодательства о землепользовании выявлены нарушения закона и бездействие со стороны администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район», касающиеся непринятия надлежащих мер по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предоставляемых многодетным семьям.
В реестре находится 145 многодетных семей, желающих бесплатно приобрести земельные участки на территории района. Вместе с тем органом местного самоуправления в настоящее время не сформированы такие земельные участки.
По результатам проверки прокурор обратился с иском в суд к администрации района об обязании организовать образование земельных участков в целях бесплатного предоставления многодетным семьям в количестве, соответствующем потребности состоящих в реестре многодетных семей, желающих приобрести земельные участки и не реализовавших право на их получение.
Решением Пинежского районного суда требования прокурора удовлетворены.
Решение суда не вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле в прокуратуре.