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Прокуратура Пинежского района заставила власть обратить внимание на многодетные семьи

Прокуратурой  Пинежского  района в  ходе  проверки исполнения  законодательства о землепользовании выявлены нарушения закона и бездействие со стороны администрации муниципального образования «Пинежский  муниципальный район», касающиеся непринятия надлежащих мер по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предоставляемых многодетным семьям.

В реестре находится 145 многодетных семей, желающих бесплатно приобрести земельные участки на территории района. Вместе с тем органом местного самоуправления в настоящее время не сформированы такие земельные участки.

По  результатам  проверки прокурор  обратился  с  иском в  суд  к  администрации  района  об  обязании   организовать  образование  земельных  участков в  целях бесплатного предоставления многодетным семьям  в  количестве, соответствующем потребности состоящих в  реестре  многодетных семей, желающих  приобрести  земельные  участки и не  реализовавших право  на  их  получение.

Решением  Пинежского  районного суда  требования  прокурора  удовлетворены.  

Решение суда  не  вступило  в  законную  силу. Его исполнение находится на контроле в прокуратуре.

 

29 ноябрь 09:14 | : Скандалы

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