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Статус "многодетная семья" указом Президента стал бессрочным

Напомним, год назад, 23 января, лидер Партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил проработать введение единого статуса многодетной семьи с правительством РФ и профильными ведомствами.

Председатель «Единой России» предложил ввести обязательный набор минимальных стандартов поддержки многодетных семей во всех регионах страны, чтобы не возникло споров о возможностях субъектов – кто-то имеет средства, кто-то нет.

- Если этого не сделать на федеральном уровне, у нас так и будут разные институты и инструменты поддержки многодетных семей, - отметил Медведев.

Сегодня этот документ подписан Президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202401230001

В нём говорится, что многодетной семьёй в РФ является семья, имеющая трёх и более детей, статус которой устанавливается бессрочно. Также Правительством России будет установлен единый образец удостоверения, подтверждающий статус многодетной семьи. В указе отмечено, что социальная поддержка многодетным семьям будет оказываться вплоть до достижения старшим ребёнком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии прохождения им обучения в очной форме.

Гарантии многодетным семьям: предоставление государственных пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей; поддержка в сфере трудовых отношений; право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории всей страны.

Многодетные родители теперь имеют право на получение дополнительного профессионального образования, а многодетные матери – на досрочное назначение страховой пенсии.

- Принятие такого указа в Год семьи – это очень символично. Важным моментом является учёт многодетных семей – будет вестись по всей России в специальных информационных базах, чтобы оперативно назначать меры соцподдержки при переезде многодетной семьи в другой регион. Также у многодетных семей будет больше мер социальной поддержки, а значит, и уверенность в завтрашнем дне повысится. Появится больше возможностей помогать в воспитании подрастающего поколения – настоящих патриотов нашей страны, – отметил исполняющий обязанности министра труда, занятости и социального развития Архангельской области Владимир Торопов (член партии «Единая Россия»).

Утверждение статуса многодетной семьи реализует положение народной программы «Единой России».


23 январь 17:12 | : Политика

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