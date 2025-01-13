Как узнать имеются ли в ЕГРН сведения о местоположении границ земельного участка

С 1 марта 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 26.12.2024 № 487-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в котором предусмотрены изменения порядка регистрации сделок с земельными участками. Законом определено, что государственная регистрация прав, ограничений прав, обременений земельного участка на основании договора возможны только при наличии в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведений о местоположении границ такого земельного участка (исключение составляет государственная регистрация сервитута в отношении земельного участка).

Также невозможно осуществить государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав на здание, сооружение или объект незавершенного строительства, если в ЕГРН отсутствуют сведения о местоположении границ земельного участка, на котором такой объект расположен (исключение составляют линейные объекты, а также случаи подачи заявления об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в связи с прекращением существования объекта недвижимости).

Перед обращением в орган регистрации прав необходимо проверить наличие в ЕГРН сведений о местоположении границ земельного участка, который участвует в сделке, либо на котором стоит объект недвижимости, в отношении которого запланировано обращение в орган регистрации прав.

Проверить наличие в ЕГРН сведений о местоположении земельного участка (координат характерных точек границ земельного участка) можно с помощью сервиса Публичная кадастровая карта (портал НСПД) в сети «Интернет» либо с помощью выписки из ЕГРН об объекте недвижимости.

На Публичной кадастровой карте в окне «Поиск объекта недвижимости» необходимо внести кадастровый номер земельного участка https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=10.14909270082668&coordinate_x=4546952.011835492&coordinate_y=9499663.114018109&theme_id=1&is_copy_url=true

– если сведений о местоположении границ земельного участка нет в ЕГРН, то карточке объекта появится информация «Без границ координат» (подсвечена оранжевым цветом), земельный участок не видно на карте.

– если сведения о местоположении границ земельного участка содержатся в ЕГРН, то на карте отобразятся границы земельного участка (в виде геометрической фигуры).

Для получения выписки из ЕГРН об объекте недвижимости можно обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» либо запросить документ через портал «Госуслуги» (Услуги -> Справки/выписки -> Выписки из ЕГРН -> первый из предложенных вариантов вид выписки из ЕГРН). Если сведения о местоположении границ земельного участка содержатся в ЕГРН, то полученная выписка из ЕГРН будет содержать перечень координат характерных точек границ земельного участка и отображение его границ.