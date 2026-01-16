В Онеге директор школы оказалась нечестным человеком

Онежской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении исполняющей обязанности директора образовательного учреждения г. Онеги, обвиняемой по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное из корыстной заинтересованности).

Установлено, что обвиняемая, находясь в период с 20.09.2023 по 24.01.2024 на рабочем месте, с целью присвоения денежных средств возглавляемого ей учреждения внесла заведомо ложные сведения об организации ею и бухгалтером учреждения мероприятий в официальный документ – приказ и.о. директора образовательного учреждения «О премиальной выплате за выполнение особо важных и сложных работ», на основании которого ей и бухгалтеру, не осведомленной о преступных намерениях обвиняемой, выплачены денежные средства в виде премии на общую сумму 27 тыс. руб., которыми злоумышленница распорядилась самостоятельно.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Онежский городской суд Архангельской области.

 

07 апрель 08:44 | : Скандалы

