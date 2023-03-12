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Главбух Плесецкой колонии обнесла спецучреждение на 2.5 млн рублей

Прокуратурой Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 21 с особыми условиями хозяйственной деятельности Управления Федеральной службы исполнения наказания по Архангельской области», обвиняемой в шести эпизодах по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Установлено, что обвиняемая, в период с 05.06.2017 по 06.07.2022 совершила хищение денежных средств, принадлежащих исправительному учреждению на общую сумму  свыше 2,5 млн рублей. Находясь на рабочем месте, с целью сокрытия своих преступлений изготавливала платежные ведомости содержащие ложные сведения о том, что лица, отбывающие наказания, получили денежные средства, от их имени подписывала данные ведомости и изготавливала заявления на получение сумм денег, которые сдавала в кассу учреждения.  

Обвиняемая вину в совершении преступлений признала.

После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Плесецкий районный суд для рассмотрения по существу.

За совершенные преступления обвиняемой по совокупности преступлений может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок более 6 лет.

 

26 апрель 08:46 | : Скандалы

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