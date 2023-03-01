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В Архангельске врач и медсестра совершили 10 преступлений во время пандемии

Прокуратура г. Архангельска утвердила  обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего врача-терапевта участкового цехового врачебного участка – врача-профпатолога ФГБУЗ «Северный медицинский центр имени Н.А. Семашко», обвиняемой по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (10 преступлений),  получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, по  ч.1 ст. 292 УК РФ (10 преступлений) – служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное из корыстной заинтересованности, а также  медицинской сестры  этого же лечебного учрежденияобвиняемой  по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (10 преступлений) – пособничество в получении взятки, то есть содействие совершению преступления, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 292 УК РФ                             (10 преступлений) – пособничество в служебном подлоге, то есть содействие совершению преступления, а именно внесению должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенному из корыстной заинтересованности.

Установлено, что доктор с сентября по ноябрь 2021 г. неоднократно получала денежное вознаграждение от граждан за внесение в их медицинские документы ложных сведений о проведении профилактических прививок без проведения указанной медицинской процедуры. 

Медицинская сестра процедурного кабинета из личной заинтересованности, продиктованной желанием выслужиться и повысить свой авторитет, со своего служебного компьютера вносила во внутреннюю медицинскую информационную систему, используемую для ведения медицинских карт, сведения о якобы введении вакцины. 

После внесения данных медицинской сестрой врач без фактического проведения вакцинирования десяти пациентов приобщила к амбулаторным картам документы о якобы введенной вакцине, изготовила данным лицам об этом официальные справки медицинской организации, за что получила взятки в виде денег в общей сумме свыше 20 000 рублей. 

Вину в совершении инкриминируемых преступлений врач-терапевт признала в полном объеме, а медицинская сестра вину отрицает.  

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд г. Архангельска.  

 

31 март 15:25 | : Скандалы

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