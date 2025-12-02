В Плесецкой колонии ленинградец физически обидел сотрудника

Прокурором Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего уроженца г. Ленинград, отбывающего наказание в ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской области. Он обвиняется по ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

По версии следствия, обвиняемый в дневное время 25.12.2025, будучи недовольным привлечением к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения условий отбывания наказания, желая продемонстрировать свое негативное отношение к уголовно-исполнительной системе, осознавая, что потерпевший является представителем власти и сотрудником мест лишения свободы, находится при исполнении служебных обязанностей, нанес последнему удары в область руки и груди.

Обвиняемый вину в содеянном не признал.

Уголовное дело для рассмотрения по существу будет направлено в Плесецкий районный суд Архангельской области.