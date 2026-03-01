Вверх
В колонии №5 в Коряжме объявился бунтарь

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего осужденного, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

По версии следствия, 29 января 2026 года в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области подозреваемый, будучи недовольным законными действиями сотрудника колонии по водворению его в штрафной изолятор за совершенные дисциплинарные нарушения, желая воспрепятствовать его служебной деятельности, применил к представителю власти физическую силу.  

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН России по Архангельской области. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.

10 март 09:03 | : Происшествия

