Коряжемский сиделец подрался с контролером штрафного изолятора

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 28-летнего осужденного в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

По версии следствия, 19 декабря 2025 года в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области обвиняемый, будучи недовольным законными действиями сотрудника, который сопровождал его в штрафной изолятор за совершенные дисциплинарные нарушения, отказался выполнять его законные требования и применил к нему физическую силу.  

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и УФСИН России по Архангельской области. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

25 март 10:07 | : Происшествия

