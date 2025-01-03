Жительница Новодвинска совершила несексуальное насилие над дамой в форме

Прокуратурой Новодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой по ч. 1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), а также ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

Следствием установлено, что сотрудник полиции, находясь при исполнении своих служебных полномочий, потребовал проследовать в отдел полиции обвиняемую, после чего она ударила сотрудника правоохранительных органов в лицо и публично, в присутствии посторонних лиц, высказала в адрес представителя органа власти оскорбительные высказывания, сопряженные с грубой нецензурной бранью, унизив ее честь и достоинство.

Обвиняемая полностью признала вину в инкриминируемых преступлениях, уголовное дело направлено в Новодвинский городской суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанных преступлений может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.