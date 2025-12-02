Котласский Химзавод останется без 20 млн рублей

Котласской межрайонной прокуратурой в Котласском городском суде осуществляется поддержание государственного обвинения по уголовному делу в отношении руководителя ООО «НПО «Завод химических реагентов», обвиняемой по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная в особо крупном размере).

Согласно материалам уголовного дела, управляющая заводом в период с мая 2023 года по декабрь 2024 года, желая получать прибыль от заключаемых с МП «Горводоканал» договоров на поставку химических реагентов, а также в целях беспрепятственной приемки работ по этим договорам и оплаты, лично и через посредника передавала директору муниципального предприятия взятки в виде денег, общая сумма которых составила более 2,8 млн рублей.

Вышеуказанные незаконные действия помимо уголовной ответственности физического лица образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ.

По данному факту межрайонной прокуратурой в отношении коммерческой организации возбуждено дело об административном правонарушении.

По результатам его рассмотрения мировым судьей судебного участка № 5 Котласского судебного района юридическому лицу назначен штраф в размере 20 млн рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.