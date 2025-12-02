Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Котласский Химзавод останется без 20 млн рублей

Котласской межрайонной прокуратурой в Котласском городском суде осуществляется поддержание государственного обвинения по уголовному делу в отношении руководителя ООО «НПО «Завод химических реагентов», обвиняемой по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная в особо крупном размере).

Согласно материалам уголовного дела, управляющая заводом в период с мая 2023 года по декабрь 2024 года, желая получать прибыль от заключаемых с МП «Горводоканал» договоров на поставку химических реагентов, а также в целях беспрепятственной приемки работ по этим договорам и оплаты, лично и через посредника передавала директору муниципального предприятия взятки в виде денег, общая сумма которых составила более 2,8 млн рублей.

Вышеуказанные незаконные действия помимо уголовной ответственности физического лица образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ. 

По данному факту межрайонной прокуратурой в отношении коммерческой организации возбуждено дело об административном правонарушении.

По результатам его рассмотрения мировым судьей судебного участка              № 5 Котласского судебного района юридическому лицу назначен штраф в размере 20 млн рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.

03 апрель 12:38 | : Скандалы

Главные новости


Салют, Мария!
Счастливый Федор. Маленький рассказ о большой любви

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (65)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20