В Котласе разгорелся новый скандал с участием экс-директора Горводоканала

Котласским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя города Котласа, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично и через посредника в крупном размере).

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый в период с февраля 2023 года по декабрь 2024 года, желая получать прибыль от заключаемых с одним из муниципальных предприятий города Котласа (МУП «Горводоканал») договоров, а также беспрепятственную приемку работ по договорам и оплату выполненных работ, лично и через посредника передавал директору предприятия взятки в виде денег общая сумма которых составила 1,7 млн рублей.

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал полностью, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил в полном объеме

Уголовное дело возбуждено по материалам РУФСБ России по Архангельской области, расследовано в Котласском межрайонном следственном отделе Следственного комитета по области и НАО и направлено в Котласский городской суд для рассмотрения по существу.