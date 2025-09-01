Северодвинской фирме вкатили штраф полмиллиона

Прокуратурой г. Северодвинска в Северодвинском городском суде осуществляется поддержание государственного обвинения по уголовному делу в отношении 50-летнего руководителя коммерческой организации, обвиняемого по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий) и 66-летнего бывшего директора муниципального унитарного предприятия, обвиняемого по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за незаконные действия).

Согласно материалам данного уголовного дела, в ноябре 2023 года между администрацией г. Северодвинска и обществом с ограниченной ответственностью заключен муниципальный контракт на содержание автомобильной дороги по Ягринскому шоссе, в рамках которого вывоз снежных масс осуществлялся на полигон муниципального унитарного предприятия.

Руководитель коммерческой организации, являясь также его единственным учредителем, зная о наличии указанного контракта, действуя в интересах возглавляемого им юридического лица, в феврале 2024 года лично передал директору муниципального унитарного предприятия взятку в виде бутылки дорогостоящего алкоголя стоимостью 19 999 руб., за совершение заведомо незаконных действий по систематическому подтверждению перед администрацией г. Северодвинска в рамках муниципального контракта несоответствующих действительности и завышенных объемов принятых на полигон снежных масс.

Вышеуказанные незаконные действия помимо уголовной ответственности физических лиц образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ.

По данному факту прокуратура города в отношении коммерческой организации возбудила дело об административном правонарушении.

По результатам его рассмотрения мировым судьей судебного участка № 2 Северодвинского судебного района коммерческой организации назначен штраф в размере 500 000 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.