Чичерин из котласского "Горводоканала" получил пять лет с конфискацией

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего директора МП «Горводоканал» виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В суде установлено, что подсудимый с марта 2023 года по декабрь 2024 года в целях личного обогащения получил от двух местных предпринимателей лично и через посредников, взятки на общую сумму более 5,2 млн рублей за заключение возглавляемым им муниципальным предприятием договоров на выполнение работ по перекладке магистрального водопровода, прокладке наружной водопроводной, канализационной сети, выгрузке песчано-гравийной смеси, с этими предпринимателями, а также за последующую беспрепятственную приемку работ по договорам.

Также подсудимый с мая 2023 года по декабрь 2024 года через посредника получил взятку в общей сумме более 2,8 млн рублей от управляющей заводом, осуществляющей поставку химических реагентов за заключение договоров муниципальному предприятию «Горводоканал» на системной основе, а также за последующую беспрепятственную приемку работ по этим договорам и оплату.

Он же, с июня 2022 года по декабрь 2024 года в целях личного обогащения за заключение предприятием МП «Горводоканал» на системной основе договоров с предпринимателем на работы по взысканию задолженности за предоставляемые муниципальным предприятием жилищно-коммунальные услуги получил от него взятку в виде денег в общей сумме более 2 млн рублей.

Приговором суда бывшему директору предприятия назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 млн рублей. Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере заключения и исполнения договоров, сроком на 6 лет.

Кроме того, суд конфисковал имущество осужденного, а также денежные средства, полученные в качестве взяток.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.