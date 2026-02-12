Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Чичерин из котласского "Горводоканала" получил пять лет с конфискацией

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего директора МП «Горводоканал» виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).  

В суде установлено, что подсудимый с марта 2023 года по декабрь 2024 года в целях личного обогащения получил от двух местных предпринимателей  лично и через посредников, взятки на общую сумму более 5,2 млн рублей за заключение возглавляемым им муниципальным предприятием договоров на выполнение работ по перекладке магистрального водопровода, прокладке наружной водопроводной, канализационной сети, выгрузке песчано-гравийной смеси, с этими предпринимателями, а также за последующую беспрепятственную приемку работ по  договорам.

Также подсудимый с мая 2023 года по декабрь 2024 года через посредника получил взятку в  общей сумме более 2,8 млн рублей от управляющей заводом, осуществляющей поставку химических реагентов за заключение договоров муниципальному предприятию «Горводоканал» на системной основе, а также за последующую беспрепятственную приемку работ по этим договорам и оплату.

Он же,  с июня 2022 года по декабрь 2024 года в целях личного обогащения за заключение предприятием МП «Горводоканал» на системной основе договоров с предпринимателем на работы по взысканию задолженности за предоставляемые муниципальным предприятием жилищно-коммунальные услуги получил от него взятку в виде денег в общей сумме более 2 млн рублей. 

Приговором суда бывшему директору предприятия назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 млн рублей. Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере заключения и исполнения договоров,  сроком на 6 лет.

Кроме того, суд конфисковал имущество осужденного, а также денежные средства, полученные в качестве  взяток.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

12 февраль 16:52 | : Скандалы

Главные новости


Суд восстановил известного архангельского историка на работе
На Привоз! Как это делалось в Одессе

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (159)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20