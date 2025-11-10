В Котласе продолжают раскручивать дело местного "Горводоканала"

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал индивидуального предпринимателя виновным по ч. 5 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично и через посредника, совершенная в особо крупном размере).

В судебном заседании установлено, что обвиняемый, осуществляя предпринимательскую деятельность по строительству инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения с апреля 2023 года по декабрь 2024 года, желая получить прибыль от заключаемых с МП «Горводоканал» на системной основе договоров на выполнение работ по прокладке инженерных сетей, также за последующую беспрепятственную приемку работ по договорам, которые будут заключены с МП «Горводоканал» и оплату выполненных работ, лично и через посредника передал директору предприятия взятку в виде денег в общей сумме более 3,5 млн рублей.

В ходе рассмотрения дела подсудимый свою вину признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2,2 млн рублей с рассрочкой его выплаты на 3 года 7 месяцев.