В спортшколе поселка Васьково нарушались права инвалидов

 Приморской межрайонной прокуратурой проведена проверка деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Приморская спортивная школа», в ходе которой выявлены нарушения законодательства о социальной защите прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, прежде всего несовершеннолетних.

Установлено, что в нарушение требований законодательства вход в здание спортивный комплекс, расположенный в пос. Васьково, не оборудован приспособлениями и устройствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов, в том числе использующих кресла-коляски, и лиц с ограниченными возможностями здоровья, что приводит к ущемлению прав указанной категории лиц, ограничивает их возможность на передвижение и доступ к объектам социальной инфраструктуры. 

В этой связи прокуратурой директору спортивной школы внесено представление об устранении нарушений закона, во исполнение требований которого беспрепятственный доступ указанной категории лиц к учреждению обеспечен.

 

27 март 12:11 | : Скандалы

