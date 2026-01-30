В спортшколе поселка Васьково нарушались права инвалидов

Приморской межрайонной прокуратурой проведена проверка деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Приморская спортивная школа», в ходе которой выявлены нарушения законодательства о социальной защите прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, прежде всего несовершеннолетних.

Установлено, что в нарушение требований законодательства вход в здание спортивный комплекс, расположенный в пос. Васьково, не оборудован приспособлениями и устройствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов, в том числе использующих кресла-коляски, и лиц с ограниченными возможностями здоровья, что приводит к ущемлению прав указанной категории лиц, ограничивает их возможность на передвижение и доступ к объектам социальной инфраструктуры.

В этой связи прокуратурой директору спортивной школы внесено представление об устранении нарушений закона, во исполнение требований которого беспрепятственный доступ указанной категории лиц к учреждению обеспечен.