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В средней школе на Соловках дискриминировали права учеников-инвалидов

Приморской межрайонной прокуратурой проведена проверка деятельности МБОУ «Соловецкая средняя школа имени Соловецких юнг ВМФ», в ходе которой выявлены нарушения законодательства о социальной защите прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства вход в здание школы не оборудован приспособлениями, устройствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов, в том числе использующих кресла-коляски, лиц с ограниченными возможностями здоровья, что приводит к ущемлению прав указанной категории лиц, ограничивает их возможность на свободное передвижение и доступ к объектам социальной инфраструктуры.

В этой связи прокурором направлено исковое заявление в Приморский районный суд Архангельской области с требованием обязать образовательную организацию обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, иных лиц с ограниченными возможностями здоровья в здание школы путем установки кнопки вызова персонала для помощи инвалидам, иным лицам с ограниченными возможностями здоровья, установить при входе вывеску с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Решением суда иск межрайонного прокурора удовлетворен, образовательной организацией оно исполнено.

11 июль 11:15 | : Скандалы

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