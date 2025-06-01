Прокуратура выявила недоступость культуры для инвалидов в Устьянском округе

Прокуратурой Устьянского района проведена проверка деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры, по результатам которой выявлены нарушения прав лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Проверкой установлено, что девятнадцать зданий учреждения не соответствуют требованиям федерального законодательства о защите прав инвалидов. В частности, отсутствуют предусмотренные федеральным законодательством вывески с названием организации, графиком работы, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Кроме того, не обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов на коляске в двенадцати помещениях.

С целью понуждения муниципального учреждения устранить допущенные нарушения прокуратурой района предъявлено исковое заявление, которое судом удовлетворено. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.



