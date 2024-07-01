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В центр реабилитации «Радуга» Приморского района инвалидам теперь можно!

Это стало возможным благодаря вмешательству прокуратуры, которая обратила внимание на то, что маломобильные граждане, в первую очередь – несовершеннолетние,  не имеют возможности доступа в «Приморский социально-реабилитационный центр «Радуга».

Прокурорской проверкой было установлено, что в нарушение требований федерального законодательства вход в здание учреждения не оборудован приспособлениями и устройствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов, в том числе использующих кресла-коляски, и лиц с ограниченными возможностями здоровья, что приводит к ущемлению прав указанной категории лиц, ограничивает их возможность на передвижения и доступ к объектам социальной инфраструктуры. 

В этой связи   прокуратурой директору центра внесено представление об устранении нарушений закона. Теперь доступ указанной категории лиц к учреждению обеспечен.

17 июль 14:59 | : Будни

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