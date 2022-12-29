Только по решению суда школа в Заостровье станет доступной для инвалидов

Приморской межрайонной прокуратурой по результатам проверки исполнения федерального законодательства выявлены нарушения прав и законных интересов обучающихся МБОУ «Заостровская средняя школа».

Установлено, что вход в здание учебного заведения не оборудован приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения, в том числе использующих кресла - коляски, что приводит к ущемлению их прав и ограничивает возможность на свободное передвижение и доступ к объектам социальной инфраструктуры.

В целях устранения нарушений межрайонным прокурором в Приморский районный суд направлено исковое заявление об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов в здание учебного учреждения, которое суд удовлетворил. Судом установлен срок исполнения решения суда до 01 сентября 2023 г.

Решение не вступило в законную силу.