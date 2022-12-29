Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Только по решению суда школа в Заостровье станет доступной для инвалидов

Приморской межрайонной прокуратурой по результатам проверки исполнения федерального законодательства выявлены нарушения прав и законных интересов обучающихся МБОУ «Заостровская средняя школа».

Установлено, что вход в здание учебного заведения не оборудован приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения, в том числе использующих кресла - коляски, что приводит к ущемлению их прав и ограничивает возможность на свободное передвижение и доступ к объектам социальной инфраструктуры.

В целях устранения нарушений межрайонным прокурором в Приморский районный суд направлено исковое заявление об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов в здание учебного учреждения, которое суд удовлетворил.  Судом установлен срок исполнения решения суда до 01 сентября 2023 г.

Решение не вступило в законную силу.

30 январь 14:31 | : Скандалы

Главные новости


В начале славных дел. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Архангельские дети не дождутся своих "диснейлэндов". Взгляд депутата

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2023 (315)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (303)
Август 2022 (381)


Деньги


все материалы
«    Январь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20