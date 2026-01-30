Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Крысы атакуют центр Архангельска

В Народный фронт обратились жители домов на Приорова, 1 и Садовой, 56, где живёт около 700 человек. В их дворе просел грунт, а вместе с ним обвалились дорога и часть теплотрассы.

Заявители уверены: причина ЧП – полчища крыс, заполонивших квартал после закрытия соседнего рынка “У Диеты” в августе 2024 года.

Тем же летом люди стали жаловаться на засилье грызунов в администрацию Октябрьского округа. Тогда управляющая компания закрыла в домах доступ к мусоропроводам. Но это не спасло: сегодня двор горожан напоминает дуршлаг с бесчисленным числом вырытых нор.

Среди этого пристанища крыс дети ходят на игровую площадку, а старики отдыхают на лавочках уже полтора года. Здесь же работает детский сад № 162, а через дорогу – спортшкола, АГКЦ, детская поликлиника № 1 и детская стоматология.

Народный фронт обратился в мэрию Архангельска. Требует провести дератизацию и обязать ресурсников починить теплотрассу. Пора обеспечить безопасные условия жизни в городе. Без угроз для наших детей!



26 март 14:49

Главные новости


«Авиатор» Егора Кончаловского: в глубоком пике
В Колмогорский уезд для сыска серебряной руды. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (325)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20