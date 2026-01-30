Крысы атакуют центр Архангельска

В Народный фронт обратились жители домов на Приорова, 1 и Садовой, 56, где живёт около 700 человек. В их дворе просел грунт, а вместе с ним обвалились дорога и часть теплотрассы.



Заявители уверены: причина ЧП – полчища крыс, заполонивших квартал после закрытия соседнего рынка “У Диеты” в августе 2024 года.



Тем же летом люди стали жаловаться на засилье грызунов в администрацию Октябрьского округа. Тогда управляющая компания закрыла в домах доступ к мусоропроводам. Но это не спасло: сегодня двор горожан напоминает дуршлаг с бесчисленным числом вырытых нор.



Среди этого пристанища крыс дети ходят на игровую площадку, а старики отдыхают на лавочках уже полтора года. Здесь же работает детский сад № 162, а через дорогу – спортшкола, АГКЦ, детская поликлиника № 1 и детская стоматология.



Народный фронт обратился в мэрию Архангельска. Требует провести дератизацию и обязать ресурсников починить теплотрассу. Пора обеспечить безопасные условия жизни в городе. Без угроз для наших детей!





