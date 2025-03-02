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Сигнал Народного фронта спугнул крыс на 3-ем лесозаводе

После сигнала Народного фронта в пятиподъездном девятиэтажном доме на улице Калинина, 21 в Архангельске провели масштабную дератизацию во всех секциях здания.

Напомним, жители дома пожаловались нам на полчища крыс, атакующих подъезды и поджидающих людей прямо на лестничных маршах.

19 марта в многоэтажке прошли комплексные мероприятия по устранению грызунов. Мы проверили: теперь крыс нет.

Представители Народного фронта благодарят управляющую компанию “Красная Звезда” за мгновенное реагирование на жалобы жильцов.

21 март 11:38 | : Скандалы

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