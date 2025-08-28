Вверх
В Котласе Народный фронт нашел дорогу как из фильма ужасов

В Народный фронт пришло видео от жителей района Байка в городе Котласе, которым приходится пройти квест, чтобы попасть на автобусную 

остановку.

Раньше люди пользовались асфальтовой дорогой, проходящей через воинскую часть, путь занимал 5-6 минут. Теперь же по соображениям безопасность все проходы через часть для посторонних закрыли.

И 50 человек – жильцов многострадального дома, среди которых и школьники и пенсионеры, вынуждены в обход добираться до остановки автобуса № 6 по лесной дороге, без освещения. Недавно эту дорогу отсыпали, но пройти по ней, не испачкавшись по уши в грязи, невозможно. Жители с ужасом думают, что здесь будет, когда пойдут дожди.

Народный фронт обратился в администрацию города Котласа с требованием найти варианты решения проблемы жителей района Байка и обеспечить им комфортные условия проживания и безопасность.

 

28 август 13:10

