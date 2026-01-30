В архангельскомТехнологическом колледже среди начальства процветала коррупция

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждены уголовные дела в отношении бывшего директора колледжа, двух сотрудников учебного заведения и учредителя коммерческой организации. Они в зависимости от роли и степени участия каждого подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере) и ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере).

По версии следствия, в 2022 году директор колледжа вступил в преступный сговор со своим заместителем и представителем коммерческой организации и незаконно получил от учебного заведения более 2,5 млн рублей, выделяемых на организацию и проведение обучения по программе, которая фактически не проводилась. При этом работники колледжа, участвующие в преступной схеме, на протяжении нескольких лет незаконно получали стимулирующие надбавки и оплату якобы выполненных работ, которые фактически не проводились.

Также установлено, что в 2022-2025 годах директор колледжа за взятку осуществлял общее покровительство другому подчиненному работнику. За ежемесячное вознаграждение он организовал его назначение по совместительству на должность своего помощника, при этом заинтересованное лицо получало повышенную заработную плату без фактического выполнения трудовой функции по этой должности.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных РУФСБ по Архангельской области. Двое подозреваемых задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

После возбуждения уголовного дела директором коммерческой организации возмещен ущерб в размере более 1,5 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски, изъята необходимая документация. Производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино-Фактория города Архангельска регионального следственного управления СКР.