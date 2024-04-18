Сотрудники ГИБДД из Архангельска собирали дань с дальнобойщиков

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении трех бывших инспекторов отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по г. Архангельску, индивидуального предпринимателя, руководителя и представителя коммерческих организаций.

Они в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются по п.«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника в крупном размере), п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника в значительном размере), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия и бездействие в пользу взяткодателя и представляемых им лиц), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями из корыстной заинтересованности), ч. 1 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в значительном размере), п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере), ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий и бездействия).

Установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.05.2023 должностные лица – инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Архангельску через посредника получали от субъектов предпринимательской деятельности, занимающихся перевозкой грузов, взятки в значительном и крупном размерах за организацию беспрепятственного прохождения большегрузных и негабаритных транспортных средств, следующих с нарушениями правил перевозки грузов, без привлечения к административной ответственности за правонарушения в области безопасности дорожного движения.

Общая сумма взяток составила свыше 2,8 млн рублей.

С посредником в передаче незаконных денежных вознаграждений заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ОСБ УМВД России по Архангельской области, и расследованы Следственным Управлением Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Для рассмотрения по существу оба уголовных дела направлены в Октябрьский районный суд г. Архангельска.