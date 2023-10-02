Начальника финуправления Котласа подозревают во взятках

Новость о задержании ближайшей соратницы мэра в отставке Светланы Дейнеко уже облетела весь Интернет. Пришло и официальное подтверждение от силовиков:

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации одного из городских округов (Котласа) Архангельской области, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере), ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере) и в отношении индивидуальных предпринимателей по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная в крупном размере), ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

По версии следствия, заместитель главы администрации органа местного самоуправления (Елена Корякина) в период с января 2022 по ноябрь 2023 года вступила в преступный сговор с индивидуальными предпринимателями, которым предложила за общее покровительство в победе на аукционах по заключению муниципальных контрактов на поставку бумаги для офисной техники и канцелярских товаров передать ей взятку в виде имущества на общую сумму не менее 276 тыс. рублей, которая и была ей передана.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства и работы подозреваемых проведены обыска. Изъята документация, имеющая значение для дела.

Должностное лицо задержано.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.