Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Начальника финуправления Котласа подозревают во взятках

Новость о задержании ближайшей соратницы мэра в отставке Светланы Дейнеко уже облетела весь Интернет. Пришло и официальное подтверждение от силовиков:

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации одного из городских округов (Котласа) Архангельской области, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере), ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере) и в отношении индивидуальных предпринимателей по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная в крупном размере), ч. 2         ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

 По версии следствия, заместитель главы администрации органа местного самоуправления (Елена Корякина) в период с января 2022 по ноябрь 2023 года вступила в преступный сговор с индивидуальными предпринимателями, которым предложила за общее покровительство в победе на аукционах по заключению муниципальных контрактов на поставку бумаги для офисной техники и канцелярских товаров передать ей взятку в виде имущества на общую сумму не менее 276 тыс. рублей, которая и была ей передана. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области. 

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства и работы подозреваемых проведены обыска. Изъята документация, имеющая значение для дела.

 Должностное лицо задержано. 

 Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

22 ноябрь 13:53 | : Скандалы

Главные новости


Они тоже были школьниками. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Как в России ели. Заметки классика

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2023 (241)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20