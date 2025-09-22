Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Котласе два начальника и бизнесмен попали под статью о взятке

Котласским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших начальника транспортного цеха и начальника цеха канализационно-насосных станций одного из муниципальных предприятий города Котласа, а также индивидуального предпринимателя г. Котласа. Они в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций, общества и государства), ч. 3 ст. 291, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном и крупном размерах).

 По версии следствия обвиняемые, используя свое должностное положение в 2024 году за денежное вознаграждение в общей сумме более 300 тыс. рублей передавали на системной основе специальную технику предприятия для выполнения работ местному предпринимателю.

Вину в совершении инкриминируемых им преступлений двое обвиняемых признали в полном объеме, третий вину признал частично.

Уголовное дело возбуждено по материалам РУФСБ России по Архангельской области и направлено в Котласский городской суд для рассмотрения по существу.

 

03 декабрь 14:31 | : Скандалы

Главные новости


Две беды Вилегодского округа Архангельской области
"Стоял тот дом, всем жителям знакомый"

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (59)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20