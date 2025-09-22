В Котласе два начальника и бизнесмен попали под статью о взятке

Котласским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших начальника транспортного цеха и начальника цеха канализационно-насосных станций одного из муниципальных предприятий города Котласа, а также индивидуального предпринимателя г. Котласа. Они в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций, общества и государства), ч. 3 ст. 291, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном и крупном размерах).

По версии следствия обвиняемые, используя свое должностное положение в 2024 году за денежное вознаграждение в общей сумме более 300 тыс. рублей передавали на системной основе специальную технику предприятия для выполнения работ местному предпринимателю.

Вину в совершении инкриминируемых им преступлений двое обвиняемых признали в полном объеме, третий вину признал частично.

Уголовное дело возбуждено по материалам РУФСБ России по Архангельской области и направлено в Котласский городской суд для рассмотрения по существу.