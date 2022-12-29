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Дело шенкурских врачей-взяточников передано в суд

Причем не просто врачей, а руководящего состава районной больницы...

Прокурор Архангельской области утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении исполняющего обязанности главного врача Шенкурской центральной районной больницы и его бывшего заместителя, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), и представителя коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в особо крупном размере), бывший заместитель исполняющего обязанности главного врача обвиняется также в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

Установлено, что в 2021-2022 годах по предварительному сговору должностные лица медицинского учреждения на выделенные из бюджета региона денежные средства приобрели квартиру для служебного пользования по завышенной цене  около 1,3 млн рублей, зная, что она не оборудована исправными коммуникациями и не подключена к системам инженерного обеспечения.

После заключения договора обвиняемые присвоили часть денежных средств, переданных в счет оплаты квартиры в размере 290 тыс. рублей, которыми распорядились по собственному усмотрению.

Они же, потребовали от представителя коммерческой организации передать им денежное вознаграждение в размере 10% от общей суммы контрактов на капитальный ремонт здания больницы  в сумме свыше 43 млн рублей, за своевременное принятие работ, в том числе выполненных не в полном объеме и ненадлежащего качества, на что представитель коммерческой организации согласился. 

В период времени с 26.12.2021 по 16.05.2022 руководители Шенкурской больницы получили от представителя коммерческой организации в качестве взятки денежные средства в сумме 1 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению. Оставшуюся часть взятки в размере 3,3 млн рублей обвиняемые не смогли получить в связи с пресечением их противоправной деятельности сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области.

Кроме того, бывший заместитель главного врача в декабре 2021 года потребовала от генерального директора коммерческой организации денежные средства в размере 10 % от стоимости договоров на поставку изделий медицинского назначения за содействие в заключении контрактов и создание преимущественных условий этой организации в проводимых медицинским учреждением аукционах. 

Генеральный директор согласился на данное предложение, передав оговоренную сумму взятки в размере 75 000 рублей. 

Уголовные дела возбуждены на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и расследованы отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области и НАО. 

С исполняющим обязанности главного врача заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Для рассмотрения по существу оба уголовных дела направлены в Виноградовский районный суд Архангельской области.

24 январь 14:42 | : Скандалы

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