Приговор экс-ректору СГМУ оставили в силе

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 06.02.2026, которым бывший ректор ФГБУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Миндзрава России признана виновной по  ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что осужденная, занимая должность ректора СГМУ
 в 2023-2024 годах, знала о возбуждении в следственном управлении УМВД России по Архангельской области уголовного дела по факту совершения рядом сотрудников СГМУ мошенничества в отношении иностранных студентов и понимала, что Университет, как государственное бюджетное учреждение, вправе осуществлять закупки исключительно для обеспечения его деятельности, в связи с чем денежные средства Университета для оплаты труда адвоката по уголовному делу о мошенничестве за оказание помощи третьим лицам использоваться не могут.

В то же время, желая обеспечить получение для себя и подчиненных работников юридической помощи со стороны адвоката, не желая при этом, чтобы на оплату труда адвоката тратились ее собственные денежные средства и денежные средства работников, дала подчиненным ей сотрудникам указания о заключении между Университетом и адвокатом двух договоров об оказании юридических услуг по уголовному делу о мошенничестве.

Таким способом виновная путем растраты похитила вверенное ей чужое имущество – денежные средства на общую сумму 1,3 млн рублей, причинив СГМУ ущерб на указанную сумму.

Вину осужденная не признала. Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск удовлетворен в полном объеме, в пользу СГМУ с осужденной взыскана сумма ущерба.

Архангельским областным судом с учетом позиции прокуратуры области и автономного округа приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба адвоката осужденной с доводами о невиновности – без удовлетворения.      

Напомним, мы анализировали ситуацию вокруг Любови Горбатовой и сомневались в ее виновности.  

25 март 12:06 | : Скандалы

