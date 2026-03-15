Почему хотят посадить экс-ректора СГМУ Горбатову

«Если Меня гнали, будут гнать и вас....

Евангелие от Иоанна , Глава 15»

Мы живём в непростое время, в воздухе витает запах надвигающейся большой войны (хочется верить, что пронесёт, да и та, что идёт, закончится).

Я, как историк, да ещё и изучал гегелевскую философию, вижу, что мы входим в какой то очередной виток исторической «спирали» развития, который мы уже проходили, что всё повторяется через 90 лет.

1936 год. Война с Финляндией (тогда её называли «ограниченный вооружённый конфликт»). Вся страна потрясена прокатившимися «процессами»: «дело военных», «дело НКВД» и другие.

Наше время всё больше начинает напоминать ту эпоху.

Как не хочется всё это пройти снова. Область потрясают разгромные суды над известными лицами, зачастую занимающими высокие должности.

Это правильно, нужно бороться с коррупцией, наказывать виновных.

Однако, зачастую, в этот «котёл» попадают и совсем невиновные, которых по какой-то непонятной программе кидают «на съедение».

Пример тому - «инцидент Фельдта», который, слава Богу, закончился благополучно, справедливость восторжествовала, а по рукам этих интриганов «дали линейкой».

Я внимательно следил за процессом обвинения Любови Николаевны Горбатовой. Было непонятно, в чём суть её преступления, но когда прошла информация о решении суда, и прочитал опубликованное в СМИ её письмо, понял, что в этом вопросе нужно разбираться.

Абсолютно уверен, что её дело резонансное и определяет духовную сущность нашего общества и времени.

Постараемся ответить в этом материале, объективно, на основе документов, что в самом деле произошло, как к этому «делу» относится наше общество, и дать этическую и политическую оценку.

Сначала к субъекту этого журналистского расследования - Горбатовой Любови Николаевне, что это за человек .

Поможет мне в этом настоятель подворья Веркольского монастыря священник Сергий Корельский (ФОТО ВНИЗУ), который долгое время знаком с Любовью Николаевной и даже является её другом.

- Отец Сергий, Вы считаете Любовь Николаевну нравственным человеком?

- Да, она - честный и порядочный человек, который очень много сделал для СГМУ и воспитания студентов в духе милосердия и сострадания к пациентам. На базе университета действовали курсы сестёр милосердия, начальные богословские курсы, в стенах университета открыт православный храм в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого), который в настоящее время фактически не функционирует и закрыт для людей.

- Как Любовь Николаевна относилась к своей работе в университете?

- Она много работала в интересах университета, домой часто возвращалась в 20 часов, а иногда в 22! На мой вопрос, почему она не распределит нагрузку на заместителей, а сама ограничится только рабочим временем? Она сказала, что не может так поступить и считает, что руководитель должен работать больше, чем подчинённые!

Вот такую характеристику даёт духовное лицо, человек, который умеет разбираться в людях..

А сейчас перейдём к этой истории.

В конце декабре 2023 года в Архангельске разгорелся скандал - сотрудников СГМУ во главе с проректором обвинили в мошенничестве в деле приёма иностранных студентов на учёбу в Университет. Дело неоднозначное, сами иностранные студенты не считали себя обманутыми, а наоборот, просили закрыть уголовное дело.

Несколько подробнее остановлюсь на этом моменте - он важен для понимания сути происходящего, вот, что написало тогда «АиФ в Архангельске»:

« 10 января 2024 года около 80 студентов из Индии собрались в одном из общежитий университета, чтобы встретиться с архангельскими журналистами.

Молодые люди заявили, что хотят и дальше учиться в Архангельске, претензий к вузу они не имеют. Студенты и их родители на родине переживают из-за начавшегося следствия, и, по их словам, они хотели бы, чтобы дело закрыли.

Набор иностранных граждан, желающих учиться на международном факультете врача общей практики (специальности - «Лечебное дело» и направлению подготовки «Общественное здравоохранение»), с 2016 года осуществляет Russian Medical Education Agency (RMEA). По рассказам студентов-индийцев, компания помогает с организацией перелётов, оформлением необходимых документов.

Это организация и консалтинговая компания, помогающая абитуриентам бакалаврам из разных стран обеспечить поступление в медицинские колледжи по всему миру. По информации на сайте агентства, оно работает не только в России, но и в других странах - Германии, Эстонии, Индии, ОАЭ, Вьетнаме. Российское отделение находится в Архангельске и Оренбурге.

На тот момент предполагаемых потерпевших в деле было семеро, но правоохранительные органы считали , что их может быть гораздо больше, однако , никого больше найти не смогли..

По данным университета, 1 января 2024 года на Международном факультете врача общей практики обучается 1225 иностранных студентов. Это ребята, приехавшие из стран дальнего зарубежья: Индии, Пакистана, Таиланда, Китая, Сирии и других стран.

Обучение для иностранных студентов в СГМУ платное. Стоимость очного обучения колеблется от 193 до 227 тысяч рублей в зависимости от программы. Но цены, со слов студентов, все равно ниже, чем на тех же медицинских специальностях в Индии».

Это дело было так же неоднозначным - сотрудникам Университета разрешено во внерабочее время заниматься легальной деятельность, в том числе, консультированием, чем они и занимались на международном уровне через зарегистрированную фирму, платили налоги. Разумеется, не безвозмездно. А в каком мире мы живём - в буржуйском, где во главе любой деятельности стоит доход.

Поэтому, когда в начале декабря 2023 года, в СГМУ пришли правоохранители, и руководству университета стало известно об этой истории, было понятно, как эта история может повлиять на имидж и репутацию учебного заведения, соответственно и финансовое положение - кто пойдёт учиться в вуз с подмоченной репутацией?

Вот, что сказал адвокат Махнёв С.В. защищавший Горбатову на процессе:

«Поскольку деятельность СГМУ, связанная с предоставлением платных образовательных услуг иностранным студентам, является основным источником финансового обеспечения деятельности Университета, любые происшествия в этом направлении и особенно возбуждение уголовного дела со всей очевидностью свидетельствуют о прямой заинтересованности учреждения избежать любых возможных имущественных рисков в этой связи в том числе и репутационного характера».

Логично, что руководство СГМУ коллегиально решило, что надо достойно выйти из этой ситуации, и юрист вуза посоветовал найти хороших и грамотных адвокатов для консультирования «проштрафившихся» сотрудников.

В завершении этого этапа истории, хочу сказать - «вишенка на торте» - никакого суда над этой «ОПГ» до сих пор так и не было (и не будет, это моё личное предположение, поскольку с составом преступления как то совсем не вяжется - его нет), а из 7 фигурантов этого дела осталось только 2! Более того, как сообщают весьма информированные источники, после того, как СГМУ оштрафовали на весьма крупные суммы за нарушение миграционного законодательства (совсем не 1,3 миллиона рублей, как инкриминируют Горбатовой, а гораздо больше ), руководство университета обязали работать только через посредника, что и делали «участники ОПГ» .

Вернёмся к Любови Николаевне. 19 декабря 2023 года, она подписывает распоряжение о выделении денежных средств на адвокатскую поддержку. Замечу, в рамках утверждённого Минздравом России на этот год финансового плана на внебюджетные расходы (доходов от коммерческой деятельности Университета) и после проведённого тендера на поставки этой услуги. Так же всё и происходило в следующем 2024 году.

Формально все эти траты утвердило министерство, оно потом и провело проверку всех трат СГМУ за 2023 - 2024 год и не выявило никаких финансовых нарушений!

Следовательно в Министерстве здравоохранения РФ управляющим Университетом всё знали и одобряли эти затраты на адвокатскую поддержку.

Почему тогда возник этот процесс? Если всё прозрачно и законно?

А вот здесь нашли последнюю зацепку, вернее «причинку», небольшую и неочевидную формальность.

По версии следствия - нельзя тратить деньги на консультации по защите сотрудников Университета, а только на защиту самого Университета, как юридического лица.

Я изучил материалы адвокатской защиты Горбатовой, а так же Акт правового аудита проведённый Доктором юридических наук, профессором, заведующей кафедры правовых дисциплин высшей школы государственного аудита Ю.А. Крохиной, где она отмечает:

С точки зрения законодательства оплата бюджетным учреждением услуг адвоката является разрешённой финансовой операцией.

При отнесении затрат по договорам гражданско-правового характера следует помнить, что все статьи расходов бюджетной классификации жёстко привязаны к определенным целям расходов.

Вознаграждения физическим лицам, не состоящим в штате учреждения, за выполненные работы (услуги) по договорам гражданско-правового характера с учётом начисленных сумм налогов отражаются исходя из экономического содержания оплачиваемых работ (услуг), поэтому в зависимости от того, какие это услуги и работы, будет применён тот или иной код КОСГУ.»

Более того, утверждает адвокат Горбатовой:

«В пленуме Верховного Суда Российской Федерации, отражённой в Определении от 11.11.2022 № 307-ЭС19-4636(23-25), согласно которой привлечение работодателем адвокатов для оказания правовой помощи работникам и оплата их услуг не образуют совокупность обстоятельств, достаточную для признания таких расчётных операций противоправными.

Конституцией Российской Федерации, продолжает указанный орган судебной власти, гарантировано право на получение квалифицированной юридической помощи (часть 1 статьи 48). Это означает, что каждое заинтересованное лицо должно иметь реальную возможность привлечения квалифицированного специалиста в области права, что придаёт отношениям по оказанию юридических услуг определённое публично-правовое значение.»

Из этих документов можно сделать вывод об отсутствии состава преступления в оплате адвокатских услуг сотрудникам Университета, а если рассмотреть этот вопрос по существу - это была защита интересов самого учебного заведения от риска потери доходов от привлечения иностранных студентов, правда , несколько «кривым» способом, но законным. Задача была выполнена - результат отсутствия суда над ними и сохранения имиджа СГМУ.

Абсолютно понятно, что в действиях Горбатовой нет:

- корысти при его совершении (с этой сделки, или как её можно назвать, она не получила ни копейки и даже в помыслах не было ничего подобного) – как отражено выше, в том числе в правовой позиции Верховного Суда России, единственной целью привлечения адвоката в рассмотренной ситуации являлось получение квалифицированной юридической помощи с конечной задачей – отстоять деловую репутацию работодателя и его имущественное положение, а также оказать социальную поддержку работникам, в связи с чем о корысти при таких обстоятельствах речи быть не может;

- противоправности деяния (она ничего противозаконного не сделала) – с учётом того, что в обвинительном заключении не приведено законоположений, которые могли быть нарушены подсудимой, а защитой, в свою очередь, представлено суду заключение специалиста с перечисленными в нем разъяснениями Минфина России, а также нормативными предписаниями, обязывающими ректора Университета в рассматриваемой ситуации поступить ровно тем образом, как поступила Горбатова Л.Н., заключив от имени СГМУ договоры с адвокатом, правомерность её действий представляется очевидной.

Тогда зачем это преследование экс ректора СГМУ?

Я снова обратился к отцу Сергию, который хорошо знает Любовь Николаевну уже 20 лет.

- Как Вы думаете, почему возникло это дело? Кому это выгодно...

- Хочется думать, что это чья-то чудовищная ошибка, но последовательность не объективных действий с начала обвинения говорят о том, что кто-то добивается того , чтобы Любовь Николаевна отправилась в места лишения свободы. Кому это выгодно и кто конкретно в этом заинтересован мне говорить сложно, но учитывая то, что добрые православные инициативы сейчас свёрнуты, а та, кто делал много добра людям, сейчас преследуется, то очевидно, что это выгодно силам зла!

Проведя это журналистское расследование, я, как историк-марксист, выдвигаю другую версию преследования Горбатовой, может быть более жёсткую и рациональную.

Инцидент «Горбатовой» не случаен, он - глубоко продуманная акция, имеющая свои цели и задачи.

Во-первых, существует очень сильная, глубоко законспирированная организация, которая регулирует общественно политическое состояние общественного мнения в регионе, я бы её назвал «КОМИТЕТ». Она имеет всю полноту информации, зачастую далеко не по публичным информационным каналам. Проводит их аналитическую обработку и принимает решения обязательные для всех властных структур. Возможно, это конспирология, но в наше время всего ожидать можно.

Во-вторых, Горбатова попала в «чёрный» список, когда заняла позицию независимости и самостоятельности Вуза от конгломерата САФУ.

Вспомните уже забытого ректора Сидорова, который занимал такую же позицию, и как тогда хорошо известного российского учёного психиатра «размазали» по полу. Непонятная история, когда первая ветеринарная клиника в Архангельске, замечу, весьма достойная и профессиональная, написала донос на ректора о вымогательстве (непонятно, а почему им было не найти другого места работы, если аренда в СГМУ превышала другие предложения в два раза?). Сидорову дали условный срок, он покинул свой пост и Архангельск, но СГМУ так и не вошёл в САФУ.

Посмотрите, что значит сегодня конгломерат САФУ. Что и кто только туда не входит - от частной школы «Ксения» (САФУ является одним из соучредителей) до Лесотехнического колледжа, включая ранее привычные АЛТИ, АГПИ и другие составляющие.. Абсурд полный, ранее назначенный персонал остался, но прибавилось большая составляющая «объединяющих» должностей и громадные затраты на персонал.

Любовь Николаевна попала под «замес» противоборствующих политических сил в регионе.

В-третьих, вернёмся к историческим аналогиям. Политические процессы конца 30-х годов прошлого века, которые должны были сплотить народ, показать, что при социализме нет неприкасаемых личностей, на деле принесли больше вреда. Расшатали общество - появился синдром подозрительности и недоверия к представителям власти, а реабилитированные потом советские военачальники - Тухачевский, Блюхер, Якир и другие смогли бы принести большую пользу в начавшейся скоро Великой Отечественной войне.

«Инцидент» Горбатовой, его режиссура, показал, что общество раскололось, пошло проявление агрессии, немотивированной злобы и одновременно люди хотят увидеть торжество справедливости - сейчас уже многие сотни людей подписали петицию о реабилитации Любови Николаевной .

Цель моей статьи - разобраться в сути происшедшего, показать факты, рассмотреть их непредвзято и сделать выводы о случившемся, поскольку нигде в публикациях СМИ не нашёл всей полноты этой истории., только эмоции с той и другой стороны...

Надеюсь, прочитав материал, люди разберутся в этой истории и справедливость восторжествует.

Хотя суд состоялся и вынес обвинительный приговор, адвокаты защиты подали жалобу о пересмотре этого решения в апелляционную инстанцию - Архангельский областной суд, заседание назначено на 25 марта сего года.

Михаил Скоморохов



