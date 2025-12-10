Вверх
В Архангельске директор конторы микрозаймов получил 2 года колонии

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего директора микрокредитной компании Архангельский региональный фонд «Развитие» виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что осужденный, занимая вышеуказанную должность, в период с 2020 по 2022 годы с использованием своего служебного положения, заведомо зная, что он имеет право на получение стимулирующих и премиальных выплат исключительно на основании решения высшего коллегиального органа Фонда, а также о том, что такие решения этим органом не принимались, дал подчиненным ему сотрудникам указания подготовить проекты приказов об установлении ему выплат (надбавок) стимулирующего и премиального характера.

 Осужденный подписал эти приказы и направил их для исполнения, тем самым путем присвоения похитил денежные средства возглавляемого им фонда, на общую сумму более 6 млн рублей, то есть в особо крупном размере.

Уголовно дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Вину в совершении преступления подсудимый не признал, приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

10 декабрь 12:28

