Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Рукводство архангельской школа делало деньги на "мертвых душах

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал виновными  в зависимости от роли и степени участия каждого – бывшего директора, главного бухгалтера и заместителя директора по административно-хозяйственной работе одной из Архангельских школ по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере)  и по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Установлено, что осужденные фиктивно трудоустраивали в школу граждан, фактически не исполнявших трудовую деятельность, и получали денежные средства, причитающиеся указанным лицам в качестве заработной платы, тем самым похитили путем присвоения денежные средства в общей сумме более 500 тыс. рублей, причинив образовательному учреждению материальный ущерб в крупном размере.

Подсудимые вину не признали.

Приговором суда им назначено наказание в виде штрафа в размере от 120  до 150 тыс. рублей в зависимости от роли каждого участника.

Судом также удовлетворены исковые требования о возмещении причиненного  ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.

26 сентябрь 11:17 | : Скандалы

Главные новости


Кино, которое нам запрещают
Вертеп в кущах. Ироничная проза

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2023 (277)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20