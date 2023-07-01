Рукводство архангельской школа делало деньги на "мертвых душах

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал виновными в зависимости от роли и степени участия каждого – бывшего директора, главного бухгалтера и заместителя директора по административно-хозяйственной работе одной из Архангельских школ по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Установлено, что осужденные фиктивно трудоустраивали в школу граждан, фактически не исполнявших трудовую деятельность, и получали денежные средства, причитающиеся указанным лицам в качестве заработной платы, тем самым похитили путем присвоения денежные средства в общей сумме более 500 тыс. рублей, причинив образовательному учреждению материальный ущерб в крупном размере.

Подсудимые вину не признали.

Приговором суда им назначено наказание в виде штрафа в размере от 120 до 150 тыс. рублей в зависимости от роли каждого участника.

Судом также удовлетворены исковые требования о возмещении причиненного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.