Житель Подмосковья нанес огромный ущерб Архангельской области

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 44-летнего жителя Московской области по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

 Установлено, что осужденный в декабре 2023 года, исполняя обязанности руководителя одного из государственных учреждений Архангельской области, использовал свои должностные полномочия вопреки интересам службы. 

 В рамках исполнения контракта на поставку и монтаж 8 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на соответствующих участках автомобильных дорог Архангельской области злоумышленник, зная, что поставленное оборудование не выполняет необходимых технических функций и не соответствует условиям контракта, подписал документы о его приемке и оплате. 

 Общая сумма ущерба, причиненного бюджету Архангельской области, составила свыше 46 млн рублей.

 Действия чиновника повлекли за собой тяжкие последствия, которые помимо причинения существенного материального ущерба подорвали авторитет государственного учреждения Архангельской области, повлекли неисполнение контракта и невозможность использования комплексов для фиксации нарушений ПДД на планируемых участках автомобильных дорог. 

 Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы  с отбыванием в колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных учреждениях, сроком  на 2 года.

 Также судом удовлетворен иск о возмещении ущерба с осужденного.

 (фото с https://www.zr.ru

24 март 17:21 | : Скандалы

