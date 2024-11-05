Левашова из архангельского ГУКС приговорили к реальному сроку наказания

Архангельским областным судом удовлетворено апелляционное представление государственного обвинителя на приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 12.09.2024 в отношении бывшего сотрудника ГКУ АО «Главное управление капитального строительства», осужденного по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), к 1 году принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.

Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), а именно в том, что в период с мая по октябрь 2022 г., являясь должностным лицом и обязанным осуществлять строительный контроль, используя свои служебные полномочия вопреки интересам государственного учреждения из корыстной и иной личной заинтересованности, в рамках государственного контракта по строительству фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда Мезенского района подписал акты о приемке фактически невыполненных работ, а также предоставил руководству недостоверную информацию о ходе строительства объекта, что повлекло принятие необоснованного решения об увеличении размера предоставленного подрядчику аванса. Тем самым бюджету Архангельской области причинен ущерб на сумму более 19 млн рублей, который взыскан с подрядной организации в порядке гражданского судопроизводства.

Сторона обвинения, не согласившись с неправомерно мягкой квалификацией действий осужденного и назначенным ему наказанием, оспорила незаконный приговор.

Судебная коллегия по уголовным делам областного суда признала обоснованными доводы государственного обвинителя, отменила незаконный приговор и вынесла новый, которым бывший сотрудник государственного учреждения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на срок 2 года.