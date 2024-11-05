Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Левашова из архангельского ГУКС приговорили к реальному сроку наказания

Архангельским областным судом удовлетворено апелляционное представление государственного обвинителя на приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 12.09.2024 в отношении бывшего сотрудника ГКУ АО «Главное управление капитального строительства», осужденного по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), к 1 году принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.

Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), а именно в том, что в период с мая по октябрь 2022 г., являясь должностным лицом и обязанным осуществлять строительный контроль, используя свои служебные полномочия вопреки интересам государственного учреждения из корыстной и иной личной заинтересованности, в рамках государственного контракта по строительству фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда Мезенского района подписал акты о приемке фактически невыполненных работ, а также предоставил руководству недостоверную информацию о ходе строительства объекта, что повлекло принятие необоснованного решения об увеличении размера предоставленного подрядчику аванса. Тем самым бюджету Архангельской области причинен ущерб на сумму более 19 млн рублей, который взыскан с подрядной организации в порядке гражданского судопроизводства.

Сторона обвинения, не согласившись с неправомерно мягкой квалификацией действий осужденного и назначенным ему наказанием, оспорила незаконный приговор.

Судебная коллегия по уголовным делам областного суда признала обоснованными доводы государственного обвинителя, отменила незаконный приговор и вынесла новый, которым бывший сотрудник государственного учреждения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на срок 2 года.

29 ноябрь 08:19 | : Скандалы

Главные новости


Товарищи тоже любят деньги. О финансовой политике архангельской КПРФ
Что нам ждать от Arctic open?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (397)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20