Директор ОООшки пытался похитить миллион рублей на строительстве СИЗО в Мезени

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным директора ООО «Реконструкция Северо-Запад» по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения).

Установлено, что с 31.10.2022 по 14.08.2023 осужденный, обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, в рамках исполнения государственного контракта от 06.12.2022, заключенного с ОМВД России «Мезенское» на проведение капитального ремонта ограждения изолятора временного содержания, не намереваясь исполнять условия контракта, изготовил и предъявил заказчику к оплате документы на получение аванса в размере свыше 1 млн рублей.

Полученные денежные средства израсходовал на нужды, не связанные с исполнением государственного контракта, к его исполнению так и не приступив. Заказчиком государственный контракт 31.07.2023 расторгнут.

Вину в инкриминируемом преступлении директор общества не признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.