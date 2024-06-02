Директор архангельской спортшколы за свою корысть расплатится штрафом

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего исполняющего обязанности директора муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа «Юность» виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как установлено судом, злоумышленник в период с 18 января 2022 года по 07 апреля 2022 года, пользуясь своими служебными полномочиями вопреки интересам службы из корыстной и иной личной заинтересованности, подписал акт о приемке выполненных ремонтно-реставрационных работ принадлежащего школе на праве оперативного управления объекта культурного наследия регионального значения «Англиканская (евангелическая) церковь», на основании которого подрядчику необоснованно перечислено более 2 млн рублей, а также дополнительное соглашение о расторжении контракта на выполнение указанных работ, несмотря на то, что реставрационные работы закончены не были.

В результате преступных действий виновного подрядчиком необоснованно получена прибыль, объект культурного наследия в полном объеме не отреставрирован, причиненный бюджету городского округа «Город Архангельск» ущерб не возмещен.

В судебном заседании осужденный свою вину не признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.