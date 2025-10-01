"Казачок из Подмосковья нанес бюджету Архангельской области урон в 46 млн

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Московской области, обвиняемого по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По данным следствия обвиняемый в декабре 2023 года, исполняя обязанности руководителя одного из государственных учреждений Архангельской области, использовал свои должностные полномочия вопреки интересам государственного учреждения.

В рамках исполнения контракта на поставку и монтаж 8 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на соответствующих участках автомобильных дорог Архангельской области злоумышленник, зная, что поставленное оборудование не выполняет необходимых технических функций и не соответствует условиям контракта, подписал документы о его приемке и оплате.

Общая сумма ущерба, причиненного бюджету Архангельской области, составила свыше 46 млн рублей.

Действия чиновника повлекли за собой тяжкие последствия, которые помимо причинения существенного материального ущерба подорвали авторитет государственного учреждения Архангельской области, повлекли неисполнение контракта и невозможность использования комплексов для фиксации нарушений ПДД на планируемых участках автомобильных дорог.

На имущество предпринимателя наложен арест, сам обвиняемый содержится под стражей.

Санкция ч. 3 ст. 285 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.