Экс-директор госучреждения из Архангельска наживался на бракованной аппаратуре

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение бывшему и.о. обязанности директора государственного бюджетного учреждения Денису Волынцу в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Предварительно установлено, что в 2023 году обвиняемый, желая положительно зарекомендовать себя перед министерством транспорта Архангельской области, зная о том, что поставленные и смонтированные коммерческой организацией в рамках исполнения контракта на сумму более 46 миллионов рублей стационарные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД не соответствуют требованиям контракта и неисправны, дал незаконное указание подчиненным подписать необходимые документы и осуществить оплату указанного оборудования. Противоправные действия фигуранта повлекли причинение многомиллионного материального ущерба бюджету Архангельской области и срыву реализации целей, предусмотренных национальным проектом «Безопасные качественные дороги».

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Сегодня на основании ходатайства следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления СКР.