Сотрудник лесничества в Поморье потворствовал незаконной рубке леса

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Государственного казенного учреждения Архангельской области «Выйское лесничество», подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, в 2022-2024 годах мастер участка, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, желая помочь получить материальную выгоду предпринимателю, которому оказывал услуги вальщика леса, допустил и не пресек факт незаконной рубки лесных насаждений в общем объеме более 14 кубических метров. С целью сокрытия противоправных действий подозреваемый подготовил и подписал акт осмотра лесосеки, содержащий заведомо ложные сведения об отсутствии нарушений. В результате противоправных действий причинен ущерб лесному фонду Российской Федерации на общую сумму более 199 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъяты документы, имеющие значение для дела.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных ОЭБиПК ОМВД России «Красноборский». Решается вопрос о передаче в следственные органы СК России уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений, возбужденного в органах МВД, для дальнейшего расследования.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.

