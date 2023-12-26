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В Поморье чиновник устроил из казенного учреждения семейную фирму

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего директора Государственного казенного учреждения Архангельской области в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог). 

 Следствием установлено, что в 2020 году обвиняемый, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, издал приказ о приеме на работу дочери сожительницы, зная, что та является студенткой очной формы обучения и не сможет исполнять должностные обязанности сторожа одного из лесничеств, утвердил табели учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, содержащие заведомо ложные сведения о количестве отработанных девушкой часов. В 2022 году обвиняемый издал приказ о прекращении с ней трудового договора с производством полного расчета, а также выплатой компенсации за неиспользованный отпуск. В результате его действий бюджету Российской Федерации причинен материальный ущерб на сумму более 800 тысяч рублей. 

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой Плесецкого района.

 В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба в ходе следствия наложен арест на транспортное средство обвиняемого.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://psymanagement.ru)  

15 февраль 08:52 | : Скандалы

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