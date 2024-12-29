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Лесник из Красноборска брал взятки и всячески злоупотреблял

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора государственного казенного учреждения «Красноборское лесничество». Он обвиняется  по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере за незаконные действия и бездействие) и  ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия руководитель Красноборского лесничества на протяжении 2020-2024 гг., используя свои служебные полномочия, незаконно предоставлял индивидуальным предпринимателям для заготовки древесины лесные насаждения в делянках Красноборского сельского участкового лесничества, отведенных для заготовки лесных насаждений местным населением. 

За выделение выгодных лесных участков с качественной древесиной, не пресечение фактов незаконной рубки лесных насаждений в объеме 900 кубических метров, общее покровительство директор получил от индивидуальных предпринимателей денежное вознаграждение в размере около 250 тыс. рублей. 

Он же обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, которое выразилось в сокрытии фактов незаконной рубки лесных насаждений под видом приобретения древесины гражданами по договорам купли-продажи для собственных нужд. 

В результате указанных преступных действий существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, Российской Федерации причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 10 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области, расследовалось Следственным управлением Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.  

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Красноборский районный суд. 

24 январь 10:36 | : Скандалы

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