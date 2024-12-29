Лесник из Красноборска брал взятки и всячески злоупотреблял

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора государственного казенного учреждения «Красноборское лесничество». Он обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере за незаконные действия и бездействие) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия руководитель Красноборского лесничества на протяжении 2020-2024 гг., используя свои служебные полномочия, незаконно предоставлял индивидуальным предпринимателям для заготовки древесины лесные насаждения в делянках Красноборского сельского участкового лесничества, отведенных для заготовки лесных насаждений местным населением.

За выделение выгодных лесных участков с качественной древесиной, не пресечение фактов незаконной рубки лесных насаждений в объеме 900 кубических метров, общее покровительство директор получил от индивидуальных предпринимателей денежное вознаграждение в размере около 250 тыс. рублей.

Он же обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, которое выразилось в сокрытии фактов незаконной рубки лесных насаждений под видом приобретения древесины гражданами по договорам купли-продажи для собственных нужд.

В результате указанных преступных действий существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, Российской Федерации причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 10 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области, расследовалось Следственным управлением Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Красноборский районный суд.