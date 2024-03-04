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В Поморье директор крупного лесничества попался на взятках

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора Государственного казенного учреждения Архангельской области «Красноборское лесничество» по подозрению в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Также возбуждены уголовные дела в отношении двух индивидуальных предпринимателей, занимающихся лесозаготовительной деятельностью, подозреваемых в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

 По данным следствия, в 2021-2023 годах руководитель Красноборского лесничества, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, допустил и не пресек факт незаконной рубки индивидуальными предпринимателями лесных насаждений в общем объеме около 900 кубических метров. При этом за общее покровительство и выделение выгодных лесных участков с качественной древесиной он получил от указанных лиц денежное вознаграждение из расчета 150 рублей за 1 кубический метр заклейменной древесины на корню. 

  Уголовное дело о получении взятки соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом по обвинению фигуранта в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ), выразившимся в непресечении и сокрытии указанных фактов под видом   приобретения древесины гражданами по договорам купли-продажи для собственных нужд. В рамках его расследования суд по ходатайству следователя заключил фигуранта под стражу.

 Уголовное дело возбуждалось на основании материалов оперативно- разыскной деятельности, представленных РУФСБ и УМВД России по Архангельской области. 

 Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного управления СКР.

09 август 08:53 | : Скандалы

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