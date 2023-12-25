Сотрудник Красноборского лесничества потворствовал незаконной рубке леса

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора Государственного казенного учреждения Архангельской области «Красноборское лесничество», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По предварительным данным, в 2021-2023 годах подозреваемый, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, желая помочь индивидуальному предпринимателю получить материальную выгоду, допустил и не пресек факт незаконной рубки лесных насаждений в общем объеме более тысячи кубических метров. Скрывая противоправные действия, подозреваемый подготовил заведомо ложные заявления и акты об учете заготовленной древесины на основании договоров купли-продажи с гражданами для собственных нужд. В результате противоправных действий причинен ущерб лесному фонду Российской Федерации на общую сумму более 13 миллионов рублей.

Подозреваемый задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для дела.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных УМВД России по Архангельской области. Уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений, расследованное в органах МВД, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.