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Сотрудник Красноборского лесничества потворствовал незаконной рубке леса

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора Государственного казенного учреждения Архангельской области «Красноборское лесничество», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). 

 По предварительным данным, в 2021-2023 годах подозреваемый, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, желая помочь индивидуальному предпринимателю получить материальную выгоду, допустил и не пресек факт незаконной рубки лесных насаждений в общем объеме более тысячи кубических метров. Скрывая противоправные действия, подозреваемый подготовил заведомо ложные заявления и акты об учете заготовленной древесины на основании договоров купли-продажи с гражданами для собственных нужд. В результате противоправных действий причинен ущерб лесному фонду Российской Федерации на общую сумму более 13 миллионов рублей. 

  Подозреваемый задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для дела.  

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных УМВД России по Архангельской области. Уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений, расследованное в органах МВД, направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

13 февраль 08:28 | : Скандалы

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