В Котласе проходимец поставлял в городскую больницу фальсификат

Котласский городской суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал индивидуального предпринимателя виновным по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (сбыт фальсифицированных медицинских изделий в крупном размере).

Установлено, что в мае 2024 года осужденный, являясь поставщиком по государственному контракту с Котласской центральной городской больницей, принял на себя обязательство поставить медицинские изделия. Достоверно зная об отсутствии у него необходимого количества оригинальной продукции, он решил под видом сертифицированных изделий сбыть фальсификат. При исполнении первой партии товара предприниматель собственноручно изготовил этикетки с ложными сведениями о производителе, наклеил их на упаковки с винтами неустановленного происхождения и направил в больницу. Общая стоимость фальсифицированной продукции составила более 300 тыс. рублей.

Благодаря профессионализму и бдительности медицинских работников, выявивших несоответствие упаковки и маркировки, опасный груз не был допущен в медицинский оборот. Факт фальсификации впоследствии подтвержден сведениями от производителя и заключениями Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. 

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 1 млн рублей.

23 март 16:49 | Скандалы

